لاعبة الصين المختفية تظهر في صور رسمية "غير كافية"

المصدر: رويترز

حضرت نجمة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان مكان وجودها موضع اهتمام دولي منذ أسابيع، بطولة في بكين اليوم الأحد بحسب الصور الرسمية التي نشرتها البطولة الصينية.

وكان يمكن رؤية بينغ بين الضيوف في البطولة مرتدية سترة زرقاء داكنة وسروالا أبيض، وفقا للصور المنشورة على الصفحة الرسمية للبطولة على موقع وي تشات.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي، علنا، منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الثاني من نوفمبر إن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي أجبرها على ممارسة الجنس وإنهما أقاما فيما بعد علاقة توافقية متقطعة.

ولم يعلق تشانغ ولا الحكومة الصينية على مزاعمها. وتم حذف منشور بينغ سريعا من على وسائل التواصل الاجتماعي وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت الخاضع لرقابة شديدة في الصين.

وأعربت هيئات التنس العالمية عن قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بسحب بطولاته من الصين. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تقديم أدلة على مكان وجود بينغ وسلامتها.

وقال متحدث باسم اتحاد اللاعبات المحترفات في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن الصور ولقطات الفيديو التي ظهرت اليوم الأحد لبينغ ما زالت «غير كافية» ولا تعالج مخاوف الاتحاد.

ولم ترد بعد سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا في بكين على طلبات من رويترز للتعقيب على ظهور بينغ اليوم الأحد في العاصمة الصينية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من صحة الصور، التي نُسبت إلى تسوي مينغ الصحفي في جلوبال تايمز، وهي صحيفة مدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.



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