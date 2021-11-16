الرئيس الصيني يحذّر بايدن: السعي لتحقيق استقلال تايوان هو "لعب بالنار"

المصدر: بكين - أ ف ب

حذّر الرئيس الصيني شي جينبيغ نظيره الأميركي جو بايدن، خلال قمة افتراضية من أن السعي لتحقيق استقلال تايوان هو "لعب بالنار"، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية رسمية الثلاثاء.

وقال شي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية شينوا، إن "السلطات التايوانية حاولت مرات عدة الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق الاستقلال والبعض في الولايات المتحدة يحاول استخدام تايوان للسيطرة على الصين".

وأضاف أن "هذا الاتجاه خطير جدًا وهو كاللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحترق".

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