بوريس جونسون: "رأيتُ الملكة .. وهي بصحة جيدة للغاية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث كانت "بصحة جيدة للغاية" عندما التقى بها الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن غابت الملكة البالغة من العمر 95 عاما عن احتفال بيوم الذكرى، الأحد، بسبب التواء في الظهر.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي: "أعرف أن الجميع يريد أن يقدم أطيب الأمنيات لجلالة الملكة، وأردت فحسب أن أطمئن الجميع بالقول إنني رأيت الملكة خلال لقاء الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء في وندسور، وكانت بصحة جيدة للغاية".

والأحد، قال قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لن تحضر مراسم يوم الذكرى لإصابتها بالتواء في الظهر.

وذكر القصر في بيان: "تشعر جلالتها بخيبة الأمل لأنها ستفوتها" المراسم.

وقال مصدر في القصر إن التواء ظهر الملكة لا علاقة له بالتعب غير المحدد، الذي تسبب في دخولها المستشفى ثم نصيحة طبيبها لها بالراحة.

وأضاف المصدر أن ذلك مصادفة مؤسفة بشكل لا يصدق.

وفوتت الملكة، وهي أقدم ملوك العالم وأكثرهم جلوسا على العرش، مناسبات مثل مؤتمر تغير المناخ (كوب 26) ومهرجان لتذكر قتلى الحروب مساء السبت منذ دخولها المستشفى لإجراء "فحوص أولية".

وقال المصدر إن الملكة تأمل في مواصلة جدول ارتباطاتها الرسمية الخفيفة المقرر للأسبوع المقبل.

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