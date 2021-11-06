وفد عربي يزور الخرطوم للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية

المصدر: القاهرة - د ب أ

يبدأ وفد عالي المستوى من الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد زيارة إلى الخرطوم مساء اليوم السبت للاسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة ، في بيان نشرته الجامعة على موقعها الالكتروني اليوم ، بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.

ووفق البيان ، سبق أن وقعت جامعة الدول العربية في أغسطس 2019 على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في المساعي المبذولة آنذاك في جهود توفيق الآراء.

وطبقا للبيان ، من المنتظر أن يصل الوفد إلى الخرطوم مساء اليوم.

كان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة فى السودان قد اتخذ عدة إجراءات من بينها حل مجلسى السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد فى أواخر أكتوبر الماضي ، وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على الصعيدين الوطني والدولي.

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