3 قتلى و5 جرحى في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة

المصدر: د ب ا

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 5 آخرون جراء حادثي إطلاق نار في الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن ثلاث نساء قتلن وجرح اثنان في حادث إطلاق نار بمدينة نورفولك فا بولاية فيرجينيا. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به معروف لدى السلطات لكنه لم يتم القبض عليه بعد.

كما أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار وقع بساحة انتظار للسيارات بمطعم في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، حسبما أفادت السلطات أمس.

وقال السلطات إن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مطلق النار فر من موقع الحادث في سيارة.

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