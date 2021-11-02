إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

المصدر: أديس أبابا - رويترز

أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء بعد أن قالت القوات المتمردة من إقليم تيغراي الشمالي إنها تحقق مكاسب على الأرض وتفكر في الزحف على العاصمة أديس أبابا.

جاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء أبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

كانت السلطات في أديس أبابا أصدرت توجيهات للسكان في وقت سابق من اليوم الثلاثاء لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.

وفُرضت حالة الطوارئ بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة وتبحث الزحف على أديس ابابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا من مواقعها الأمامية.

كانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في فبراير 2018 لمدة ستة أشهر قبل انتقال السلطة إلى أبي. وفُرض حظر للتجول ووُضعت قيود على تحركات الناس.

وقالت إدارة المدينة إن على المواطنين تسجيل أسلحتهم والتجمع في أحيائهم.

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