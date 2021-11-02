لبنان.. مبادرة بعض الوزراء إلى الاستقالة من الحكومة وارد جدا

المصدر: بيروت - د ب أ

ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع السعودية، ودول الخليج، وقالت إن عليه أن يراعي مصلحة لبنان، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .

وقالت المصادر، لصحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، "إنّ على قرداحي أن يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر إلى إتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".

وأضافت أنّه "في حال إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه، فإنّ مبادرة بعض الوزراء الى الاستقالة من الحكومة امر وارد جداً".

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