5 ملايين وفاة بكورنا في العالم.. وتفاوت الوضع بين القارّات

المصدر: باريس - أ ف ب

في حين سُجّلت أكثر من خمسة ملايين وفاة من كوفيد-19 حول العالم، يتفاوت تطور الجائحة بين القارّات بحسب تحليل لوكالة فرانس برس بُني على أساس أرقام رسمية جٌمعت حتّى الاثنين الساعة 21,30 ت غ.

أميركا اللاتينية والكاريبي

في المنطقة الأكثر تضرراً في العالم من حيث إجمالي عدد الوفيات (1,521,193)، يميل الاتجاه العام بالأرقام إلى التراجع مع انخفاض نسبة الوفيات 5% الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ومن بين الدول التي سجلت أكثر من 100 حالة وفاة أسبوعية قبل أسبوعين، تسجل البلدان التالية أكبر تحسّن من ناحية تفشّي الوباء وهي كوبا (54 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، تراجع بنسبة 56%) وكوستاريكا (83 حالة وفاة، تراجع بنسبة 25%) والأرجنتين (124 حالة وفاة، تراجع بنسبة 23%) والبرازيل (2180 حالة وفاة، تراجع بنسبة 8%) حيث انتقد تقرير برلماني الرئيس جايير بولسونارو وإدارته للوباء.

في المقابل، يزداد الوضع سوءًا في غواتيمالا (394 وفاة في الأيام السبعة الماضية، زيادة بنسبة 6%) وكولومبيا (214 وفاة، زيادة بنسبة 6%).

أوروبا

وتتحمّل ثقل ارتفاع عدد الوفيات من كوفيد-19 في أوروبا حيث سجّلت 1,401,804 وفاة (24,353 وفاة في الأيام السبعة الماضية، زيادة بنسبة 13% عن الأسبوع السابق)، كلّ من روسيا (7,938 وفاة، زيادة بنسبة 9%) واوكرانيا (3,857 وفاة، زيادة بنسبة 19%) ورومانيا (3,072 وفاة، زيادة بنسبة 6%).

وتسجل دول أخرى ارتفاعا كبيرا مثل سلوفاكيا (131 وفاة في الأيام السبعة الماضية، زيادة بنسبة 130%) والجمهورية التشيكية (138 وفاة، زيادة بنسبة 97%) والمجر (237 وفاة، زيادة بنسبة 68%).

آسيا

تزداد وطأة الجائحة ثقلًا على الهند (3917 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية) بعدما راجعت ولاية في جنوب غرب البلاد أرقامها الرسمية للوفيات بين آذار/مارس 2020 وحزيران/يونيو 2021.

في بقية آسيا (4066 حالة وفاة في السبعة أيام الماضية)، بقي عدد الوفيات الجديدة من كوفيد-19 مستقرًا مقارنة بالأسبوع السابق، وتلحظ بعض البلدان تحسّنًا مثل منغوليا (74 حالة وفاة، تراجع بنسبة 38%) وباكستان (72 حالة وفاة، تراجع بنسبة 33%) وكوريا الجنوبية (83 حالة وفاة، تراجع بنسبة 22%).

وسجلت الفيليبين زيادة في الوفيات (1,379 حالة وفاة، زيادة بنسبة 23%).

الولايات المتحدة وكندا

بعد موجة وبائية جديدة في الصيف، انخفض عدد الوفيات حاليًا في الولايات المتحدة حيث سُجّلت 9850 حالة وفاة في السبعة ايام الماضية (تراجع بنسبة 15% في أسبوع واحد)، وكذلك في كندا (222 حالة وفاة، تراجع بنسبة 14%).

افريقيا

مع تسجيل أقل من 200 حالة وفاة رسميًا يوميًا في القارة الافريقية، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بنسبة 9% في السبعة أيام الماضية مقارنة بالأسبوع السابق. ومن بين الدول التي سجلت أكثر من 100 حالة وفاة الأسبوع الماضي، وحدها مصر شهدت تدهور الوضع الوبائي بحيث سجلت 366 حالة وفاة خلال سبعة أيام (زيادة بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق). وعلى العكس، تشهد العديد من الدول تراجعا في نسبة الوفيات الأسبوعية، بما في ذلك إثيوبيا (101 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، تراجع بنسبة 28%) وجنوب إفريقيا (252 حالة وفاة، تراجع بنسبة 19%).

الشرق الأوسط

يتضاءل أيضًا تفشي الوباء في الشرق الأوسط بحيث سجلت المنطقة 1,880 وفاة في السبعة أيام الأخيرة أي تراجع بنسبة 7% عن الأسبوع السابق. وهذه النسبة سجّلت بشكل أساسي بسبب تراجع نسبة الوفيات في ايران (1,080 وفاة في السبعة أيام الأخيرة، أي تراجع بنسبة 6%).

اوقيانيا

تشهد اوقيانيا، وهي القارة الأقلّ تضرّرًا من تفشي الوباء، موجة وبائية غير مسبوقة في المنطقة مسجّلة 139 وفاة في السبعة أيام الأخيرة.

وسجّلت استراليا 97 وفاة في السبعة أيام الأخيرة (تراجع بنسبة 8% عن الأسبوع السابق).

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