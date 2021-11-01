الصين: التقرير الأمريكي عن كوفيد-19 كاذب وغير علمي وليس له مصداقية

المصدر: رويترز

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في بيان يوم الأحد تقريرا للمخابرات الأمريكية بشان نشأة جائحة كوفيد-19 بأنه غير علمي وليس له أي مصداقية.

وكان هذا التقرير الذي رُفعت عنه السرية قد قال إن «نظرية أن كوفيد -19 نشأ في مختبر منطقية».

وقال التقرير المحدث للمخابرات الأمريكية الذي نُشر يوم السبت إن كلا من النظريتين اللتين تقولان أن كوفيد-19 نشأ بشكل طبيعي وتسرب من مختبر منطقية لشرح كيف أصاب فيروس سارس-كوف-2، المسؤول عن كوفيد-19، البشر لأول مرة ولكن الحقيقة قد لا تُعرف على الإطلاق.

وقال وانغ في رد على موقع وزارة الخارجية الصينية يوم الأحد إن «الكذبة التي تكررت ألف مرة لا تزال كذبة». وأضاف أن أجهزة المخابرات الأمريكية «لديها سمعة في الاحتيال والخداع».

وقال إن «تتبع نشأة فيروس كورونا المستجد قضية خطيرة ومعقدة لا ينبغي ولا يمكن بحثها إلا من خلال تعاون علماء العالم».

ونفت الصين باستمرار مزاعم تسرب الفيروس من مختبر متخصص في مدينة ووهان حيث تم رصد كوفيد-19 لأول مرة في نهاية عام 2019.

وكرر وانغ أيضا دعوات الصين للولايات المتحدة لفتح مختبرها الخاص في فورت ديتريك أمام الخبراء الدوليين.

واستبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية، ونُشرت هذا العام، بشكل شبه كامل النظرية القائلة بأن كوفيد-19 نشأ في مختبر. وقالت إن الفرضية الأكثر ترجيحا هي أنه أصاب البشر بشكل طبيعي ربما عن طريق تجارة الحيوانات.

وقال منتقدو الدراسة إنها لم تفحص مختبرات ووهان ولم تراجع البيانات الأولية اللازمة لفهم طرق الانتقال المبكرة للفيروس.



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