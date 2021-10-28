بايدن يدعو إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية في السودان

المصدر: واشنطن - وكالات

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الجيش في السودان إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في البلاد مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر ب«الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي».

وقال بايدن في بيان صدر بعد وقت قصير من مغادرته واشنطن لحضور اجتماع مجموعة العشرين في روما «الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية تمثل انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع شعب السودان وكفاحة السلمي لدعم أهداف ثورة السودان».

وأوضح في البيان «رسالتنا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون».

كما حث بايدن القادة العسكريين في السودان على الإفراج على المعتقلين فورا.

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