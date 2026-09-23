الإمارات ترحب ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان

رحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان، وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية.

وأشاد بالدور القيادي الذي يضطلع به رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكداً مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني.

كما ثمّن جهود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، ومساعيهما الرامية إلى دفع الأطراف نحو وقف القتال، وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في السودان.

كما دعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين.