رئيسة تايوان: أثق أن الولايات المتحدة ستحمينا إذا حاولت الصين غزونا

المصدر: د ب ا

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستحمي الجزيرة إذا حاولت الصين غزوها.

واعتبرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التعليق يغامر بإثارة غضب بكين في الوقت الذي يتواصل فيه الصدام مع واشنطن.

وقالت تساي فى مقابلة مع شبكة (سى إن إن): «إنني أؤمن بالعلاقة طويلة الأجل التي تربطنا بالولايات المتحدة وكذا بدعم شعب الولايات المتحدة وكذلك الكونجرس.

وأضافت أن "التهديد من الصين يتزايد كل يوم" وأكدت وجود قوات أمريكية في تايوان رغم أنها قالت إنه "لا يوجد العدد الذي يعتقده البعض".

وتظهر سجلات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن القوات في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين مقاطعة منشقة يجب أن تخضع لسيطرتها، ارتفعت إلى 32 هذا العام من 10 في عام 2018، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وأصبحت تايوان نقطة اشتعال في العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة بالفعل، حيث يواجه الرئيس جو بايدن دعوات متزايدة لتوضيح التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس الصيني شي جين بينج الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري على حكومتها المنتخبة ديمقراطيا.

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