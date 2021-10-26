إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

المصدر: القاهرة - متابعات

تعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها إلى إحدى المستشفيات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، قوله إن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وقالت مصادر طبية لصحيفة "المصري اليوم"، إن الوزيرة هالة زايد موجودة حالياً في الرعاية المركزة بمستشفى وادي النيل، تحت إشراف الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير مستشفى وادي النيل والمتابع لحالة الوزيرة.

وذكرت المصادر - بحسب الصحيفة - أن الوزيرة تم نقلها إلى المستشفى فجر اليوم، وكانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ، ووفقا لمصدر طبي مطلع فإن حالتها الصحية غير مستقرة ومازالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، وفق ما ذكرت الصحيفة.

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