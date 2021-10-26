وزارة الإعلام السودانية: حكومة حمدوك هي السلطة الشرعية

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت صفحة وزارة الإعلام السودانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مازالت هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد، وذلك بعد أن فرض الجيش سيطرته على العملية السياسية واعتقل أعضاء بالحكومة من بينهم حمدوك نفسه.

وأضاف بيان بصفحة الوزارة، التي يبدو أنها مازالت تحت سيطرة أنصار حمدوك، أن الوثيقة الدستورية تضع حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي، وأبدت ترحيبها بالمواقف الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية.

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