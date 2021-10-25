عبد الفتاح البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان ويحل مجلسي السيادة والوزراء

المصدر: الخرطوم -د ب أ

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.

وقال في خطاب متلفز إن «التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية» هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.

وشدد على أن «الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد». وتعهد بالتزام القوات المسلحة بـ«الانتقال الديمقراطي» حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة. كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.



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