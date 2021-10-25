الاتحاد الإفريقي يدعو إلى محادثات «فورية» بين الجيش السوداني والمدنيين

المصدر: نيروبي-أ ف ب

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد اليوم الاثنين إلى «الاستئناف الفوري» للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عددا من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية.

وجاء في بيان لفكي على تويتر «يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري».

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