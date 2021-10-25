مكتب رئيس الوزراء السوداني يدعو الى التظاهر احتجاجا على «الانقلاب»

المصدر: الخرطوم-أ ف ب

دعا مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي اعتقل فجر اليوم الاثنين مع زوجته وتم اقتيادهما الى مكان مجهول، الشعب الى التظاهر «لاستعادة ثورته».

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان «تمّ اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين... من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية»، محمّلا «القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء وأسرته».

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