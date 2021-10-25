في أول رد فعل دولي.. أمريكا: ما يحدث في السودان غير مقبول. والاتحاد الأوروبي: نتابع بقلق بالغ

المصدر: د ب ا

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية.

وأكد، عبر حساب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على موقع تويتر، أن «هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق».

وأضاف محذرا: «كما قلنا مرارا: أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة يعرض المساعدات الأمريكية للخطر».

ومن جهته دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح.

وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع تويتر، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان.

وكتب أن «الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح».



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