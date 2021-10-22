دراسة: الأكثر ثراء يسهمون بشكل أكبر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يسبب الأثرياء أكثر من الفقراء تلوثاً في العالم، ويجب أن يخضعوا لتدابير ضريبية محددة، كما أشارت دراسة أجراها «وورلد انيكواليتي لاب»، ونُشرت نتائجها أول من أمس، قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ الذي يعقد في غلاسكو. ويعتبر الأشخاص الأغنى في العالم مسؤولين عن نصف الانبعاثات في العالم. وبينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام عن تلك التي كانت قبل تفشي الوباء، فإن نسبة الـ1% الأكثر ثراء أسهموا في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 عن كل واحد، وفقاً لهذه الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري «وورلد انيكواليتي لاب» في كلية باريس للاقتصاد.

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