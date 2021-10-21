الصحة العالمية تراقب تحورا جديدا لسلالة دلتا

المصدر: موسكو - د ب أ

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب تحورا جديدة لسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة اليوم الخميس إن الفيروس المسمى «أيه واي 4. 2» لديه تحوران أخريان.

وكان الخبراء قد تحدثوا مؤخرا عن تفش طفيف للسلالة في بريطانيا. وسجلت روسيا أيضا الحالات الأولى، بحسب تقرير لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وشهدت الولايات المتحدة و الدنمارك الإبلاغ عن حالات بفيروس «أيه واي 4. 2»

ولا يعتقد الباحثون أن المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى من سلالة دلتا السابقة.

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