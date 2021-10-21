السودان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل على متظاهرين قرب مبنى البرلمان

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يدعون إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية أمام مبنى البرلمان بمدينة أم درمان التوأم للعاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد شهود وصحافي في وكالة فرانس برس.

ونزل عشرات آلاف المتظاهرين المطالبين بحكم مدني إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى الخميس، بينما يستمر لليوم السادس على التوالي قرب القصر الجمهوري في العاصمة اعتصام للمطالبين بحكم عسكري تعرض هو الآخر الأربعاء لإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

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