مصر تستأنف فتح معبر رفح البري

المصدر: القاهرة - واس

استأنفت السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري استثنائيًا من الجانبين، لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات والطواقم الفنية ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكّدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر في تصريح لها، استمرار وجود الأطقم الطبية والفنية بالمعبر لسرعة إنهاء إجراءات العبور من الجانبين، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية، ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

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