المغرب يعلق رحلات الطيران مع بريطانيا وألمانيا وهولندا

المصدر: الرباط -رويترز

قالت الخطوط الملكية المغربية اليوم الأربعاء إن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب مخاوف متعلقة بجائحة كوفيد-19 بدءا من 21 أكتوبر تشرين الأول.

وأعلن المغرب في الآونة الأخيرة أنه سيشترط الحصول على شهادة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وحتى الآن تلقى 21 مليونا من السكان البالغ عددهم 36 مليونا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجا لتلقي جرعة ثالثة.

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