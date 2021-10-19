محامية لبنانية تقاضي جعجع والبيطار بجريمة ارتكاب الإرهاب

المصدر: بيروت - د ب أ

تقدمت محامية لبنانية بإخبار ضد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم ارتكاب الإرهاب.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم الثلاثاء أن «المحامية مي الخنساء تقدمت بإخبار إلى جانب النيابة العامة التمييزية ضد جعجع البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكا أو محرضا، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويل الإرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني».

ولقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار يوم الخميس الماضي في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من «حزب الله» و «حركة أمل» أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

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