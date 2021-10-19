"القناة 12": إسرائيل تخصص 5 مليارات شيكل لضرب منشآت إيران النووية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صادقت إسرائيل على ميزانية لبناء قدرات هجومية لضرب منشآت إيران النووية، بحسب إعلام عبري.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن التكلفة التي خصصتها إسرائيل لهذا الهدف تبلغ 5 مليارات شيكل (1.55 مليار دولار).

وتنقسم ميزانية الحرب الإسرائيلية إلى 3 مليارات شيكل في الموازنة الحالية وملياري شيكل سيتم إضافتها في الميزانية المقبلة.

وتشمل الميزانية تمويل طائرات بدون طيار من أنواع مختلفة، وكذلك أساليب جمع المعلومات الاستخبارية بما في ذلك من خلال الأقمار الاصطناعية، وأيضا "ذخيرة خاصة وفريدة" تمنح الهجوم فعالية كبيرة في تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن ذلك "يأتي بعد أيام من نشر سلاح الطيران الأميركي صورا من تجربة أجراها ترتبط بشكل وثيق بما يحدث في إسرائيل من استعدادات. وتم إجراء التجربة على قنبلة جديدة خارقة للمخابئ والحصون، وهي التجربة القائمة على تجربة إسرائيل في ضرب مترو حماس (شبكة الأنفاق في غزة) خلال عملية حارس الأسوار (عملية عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة في مايو الماضي).

وأضافت أن الأميركيين يحاولون من خلال عرض هذه التجربة وغيرها دفع الإيرانيين إلى العودة للاتفاق النووي.

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 يونيو الماضي.

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