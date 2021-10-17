الأردن: لا خطط حاليا لرحلات جوية مباشرة مع سورية

المصدر: القاهرة - رويترز

أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد أن هيئة تنظيم الطيران المدني قالت إنه لا توجد خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا في الوقت الحالي.

وكانت الملكية الأردنية، الناقل الرسمي للمملكة، قالت في سبتمبر إنها ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة إلى دمشق للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبا، مما كان سيصبح أحدث خطوة لاستعادة علاقات اقتصادية شاملة مع سورية.

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