مقتل 46 شخصا في حريق بمبنى جنوب تايوان

المصدر: تايبيه - د ب ا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن ما لا يقل عن 46 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق بمبنى متعدد الأغراض في جنوب تايوان.



ووقع الحريق في مبنى مكون من 13 طابقا عمره 40 عاما فى مدينة كاوشيونج .



ونقلت صحيفة "ابل ديلي" ووسائل إعلام محلية عن إدارة الاطفاء للصحفيين في موقع الحادث القول إنه تأكد مقتل 46 شخصا تم العثور عليهم في المبنى وإصابة 41 أخرين.

وذكرت إدارة الإطفاء في بيان أن الطوابق العليا من المبنى تضم حوالى 120 أسرة بينما كانت الطوابق السفلى غير مأهولة .

وقال المسؤولون إن رجال الانقاذ مازالوا يفحصون جميع الطوابق للتوصل لأي شخص محاصر داخل المبنى.

وأوضحت الإدارة أنه تم إخماد الحريق بعد أكثر من أربع ساعات. وتم إرسال نحو 145 رجل إطفاء و 72 شاحنة إطفاء للمشاركة في جهود الإطفاء.

وأصدرت رئيسة تايوان تساي إنج وين تعليماتها للسلطات بمواصلة أنشطة الإنقاذ والمساعدة في نقل الأسر المتضررة والتحقيق الشامل في سبب الحادث.

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