أميركا: 44.3 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 % مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، ليصل إلى 44.3 مليون إصابة حتى اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 0.2 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.77 مليون إصابة، بزيادة 0.1 %، مقارنة بنفس الفترة في اليوم السابق.

وشهدت ولاية ميشيغان زيادة بنسبة 0.9 % في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 1.19 مليون.

وسجلت ولاية كانساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة عند 374 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news