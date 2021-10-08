روسيا ستدعو «طالبان» إلى محادثات دولية بموسكو في 20 أكتوبر

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أمس، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية، أن روسيا ستدعو حركة «طالبان» إلى محادثات دولية حول أفغانستان بموسكو في 20 أكتوبر.

ورداً على سؤال طرحه صحافيون روس على كابولوف عمّا إذا سيكون ممثلون عن الحركة المتشددة، التي سيطرت على الحكم في كابول، منتصف ‏أغسطس، مدعوّين إلى مفاوضات تشمل الصين وإيران وباكستان والهند، أجاب بـ«نعم». إلا أنه لم يحدّد من هم المسؤولون في نظام طالبان الذين ستتمّ دعوتهم إلى هذه المحادثات. ودُعيت الصين وإيران وباكستان والهند التي تشكل مع “مجموعة موسكو من أجل أفغانستان”، إلى هذه المحادثات الدولية التي لم يتمّ تحديد جدول أعمالها ولا مستوى التمثيل فيها.

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