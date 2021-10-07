أحداث وصور.. مدريد توافق على تقديم مساعدات بملايين الدولارات لجزيرة لابالما بعد ثوران البركان

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

وافقت الحكومة الإسبانية على حزمة مساعدات بقيمة 213.7 مليون يورو (248 مليون دولار) لجزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري، التي تضررت بشدة جراء ثوران بركاني، ويهدف المرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء في مدريد، إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» من أجل «إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي» للجزيرة، التي تقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، حسبما أعلن حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وفي الأسبوع الماضي وافقت مدريد على أول برنامج مساعدات بقيمة 10.5 ملايين يورو، ولايزال البركان نشطاً بعد 16 يوماً من ثورانه للمرة الأولى، وانهار جزئياً المخروط البركاني بالجزيرة، وازدادت كميات الحمم المتدفقة نحو البحر.

وتدفقت الحمم البركانية، التي بلغت درجة حرارتها أكثر من 1000 درجة مئوية، أسفل التل في المسار السابق نفسه، ما يعني عدم الحاجة إلى القيام بعمليات إجلاء أخرى.

يذكر أنه منذ بدء ثوران البركان دمرت الحمم أكثر من 1000 مبنى، وتسببت في إلحاق أضرار هائلة بالزراعة والبنية التحتية بالجزيرة.

وتعيّن على ما يربو على 5500 شخص ترك ديارهم، ولم يستطع خبراء البراكين تحديد الفترة التي سيظل البركان نشطاً فيها.

• المخروط البركاني في الجزيرة انهار جزئياً، وازدادت كميات الحمم المتدفقة نحو البحر.

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