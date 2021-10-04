انتشال 11 جثة من البحر قبالة جزر الباليار

المصدر: مدريد - أ ف ب

انتُشلت 11 جثة من البحر قبالة جزيرة كابريرا الإسبانية في أرخبيل الباليار، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، في وقت ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا في الأشهر الأخيرة.

وتحدثت سلطات الأرخبيل في البداية عن رصد "نحو 17" جثة بعيد الساعة 14,00 ت غ من جانب مركب شراعي "غرب جزيرة كابريرا" قبل أن تعلن في بيان أن "الحصيلة الأولية هي ثلاثة أشخاص أُنقذوا و11 جثة انتُشلت".

ولم تُعطِ السلطات حتى الساعة سوى معلومات قليلة عن الحادثة، ولم تكن قادرة أيضاً على تأكيد ما إذا كانت الجثث عائدة إلى مهاجرين.

وسجّل عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأرخبيل أو إلى جنوب شرق إسبانيا ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة. وقد أُنقذ حوالى 300 من بينهم بين الاثنين والجمعة الماضيين قبالة جزر الباليار.

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