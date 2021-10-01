إيران تبدأ مناوراتها العسكرية قرب الحدود مع أذربيجان

المصدر: طهران - أ ف ب

بدأت القوات البرية للجيش الإيراني الجمعة مناورات عسكرية في مناطق شمال غرب إيران قرب الحدود مع أذربيجان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن المناورات التي أطلق عليها اسم «فاتحو خيبر»، انطلقت صباحا في مناطق شمال غرب الجمهورية الإسلامية.

وبثت القناة لقطات لدبابات وعربات مدرعة تشارك في المناورات، بينما قامت مروحيات بقصف أهداف أرضية.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد في حوار مع وكالة الأناضول التركية للأنباء نشر الاثنين، إجراء إيران مناورات قرب حدود بلاده، معتبرا أنها «حدث مفاجئ جدا».

وأضاف «هذا حقهم السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟».

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