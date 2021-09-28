انفجار قوي في جوتنبرج بالسويد.. ونقل 25 شخصاً للمستشفى

المصدر: ستوكهولم - رويترز

قالت إذاعة إس.آر الرسمية في السويد إن نحو 25 شخصا نُقلوا للمستشفى بعد انفجار في مبنى سكني بمدينة جوتنبرج في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة السويدية إنها فتحت تحقيقا. وقال متحدث باسم مستشفى جامعة ساهلجرينسكا إن من بين من نقلوا للمستشفى ثلاثة نساء في حالة خطيرة.

وذكرت أجهزة الطوارئ أنها تعمل على إجلاء سكان وإخماد حرائق بالمبنى.

وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة جوتنبرج الكبرى "تضرر عدد من الشقق السكنية والدرج. لم يتضح حتى الآن سبب الانفجار".

وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ إنه تم إجلاء المئات من منطقة الانفجار.

ولم يتضح على الفور السبب المباشر للانفجار أو الحرائق. وشهدت السويد زيادة في جرائم العصابات المنظمة في السنوات الأخيرة إذ تستخدم عصابات متناحرة المتفجرات والأسلحة النارية لتصفية حساباتها.

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