اجتماع ثنائي بين وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي في الأمم المتحدة

المصدر: الامم المتحدة - أ ف ب

أعلنت مسؤولة أميركية الأربعاء أنّ وزيري خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن وفرنسا جان-إيف لودريان سيعقدان اجتماعاً ثنائياً في الأمم المتّحدة الخميس غداة البيان المشترك الذي أصدره الرئيسان جو بايدن وإيمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة الناشبة بين بلديهما.

وقالت المسؤولة للصحافيين طالبة عدم نشر اسمها إنّ الوزيرين أجريا «محادثة جيّدة» مساء الأربعاء على هامش اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و«نتوقّع أن يلتقيا مجدّداً في اجتماع ثنائي» الخميس.

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