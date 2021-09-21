محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

هنأت دولة الإمارات المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91، مؤكّدة أنها مناسبة لتجديد الأخوة وترسيخ المحبة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان.. اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعاً.. مناسبة نجدّد فيها الأخوة.. ونرسّخ فيها المحبة.. وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحدّه حدود».

وغرّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالقول: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنياً للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة».

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