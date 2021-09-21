الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية لـ«داعش» في طرابلس

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء توقيف خلية مؤيدة لتنظيم 'داعش" الإرهابي في طرابلس شمالي البلاد.

وقالت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، في بيان صحافي اليوم، «أوردته الوكالة الوطنية للإعلام»،:«أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان».

وبحسب البيان، سعى عناصر الخلية إلى تجنيد آخرين لمساعدتهم، مشيرا إلى أن الخلية بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين - طرابلس بتاريخ 22 أغسطس الماضي.

ووفق البيان، بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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