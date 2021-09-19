ماكرون يعتزم محادثة بايدن بخصوص صفقة الغواصات

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن قصر الإليزيه الرئاسي في فرنسا اليوم الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول صفقة الغواصات الفاشلة بين فرنسا واستراليا.

وأوضح الإليزيه أنه من المنتظر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين في الأيام المقبلة، لكنه ذكر أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ ووقت المحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن استراليا ألغت صفقة بقيمة 65 مليار يورو كانت اتفقت عليها مع فرنسا في عام 2016 لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك في أعقاب دخول استراليا تحالف "أوكوس" مع بريطانيا والولايات المتحدة قبل عدة أيام، وسيتيح هذا التحالف لاستراليا إمكانية الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

واستدعت فرنسا أول أمس الجمعة سفيريها لدى الولايات المتحدة واستراليا للتشاور وذلك على خلفية فشل صفقة الغواصات مع كانبرا.

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