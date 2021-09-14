عائلة إمبراطور اليابان ناروهيتو تؤجل الانتقال إلى مقر إقامتها الجديد

المصدر: طوكيو - د ب أ

أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، بأن أفراد عائلة الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، سيؤجلون انتقالهم إلى مقر إقامتهم بعد تجديده، في القصر الإمبراطوري بطوكيو.

ونقلت وكالة «جي جي برس» للانباء عن وكالة القصر الإمبراطوري القول، إنه من المرجح أن تنتهي أعمال انتقال العائلة بحلول يوم الاثنين المقبل.

وفي البداية، كان من المقرر أن يبدأ الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو وابنتهما الأميرة ايكو، العيش في المنزل الجديد غدا الأربعاء.

وقال مسؤولو وكالة القصر الإمبراطوري إن التأجيل يأتي في الوقت الذي يتم فيه إعطاء أولوية لإجراءات الوقاية من الإصابة بمرض «كوفيد -19» أثناء أعمال انتقال العائلة إلى المنزل الجديد، بناء على رغبة الإمبراطور وزوجته.

وكانت عائلة تركت منزلها القديم، وهو «مقر أكاساكا السكنى الإمبراطوري» في حي «ميناتو وارد» بالعاصمة اليابانية، في السادس من سبتمبر، وتقيم حاليا في المبنى الرئيسي للقصر، بصورة مؤقتة.



وودعت الأسرة مقر الإقامة القديم، حيث عاش الإمبراطور ناروهيتو، 61 عامًا معظم حياته منذ يونيو 1960، بعد وقت قصير من ولادته في فبراير من نفس العام.

وتم بناء مقر إقامة أكاساكا في عام 1960 كمنزل جديد للإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو، والدا الإمبراطور ناروهيتو.

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