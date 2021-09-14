بوتين "في عزل ذاتي" بعد لقاءه الرئيس السوري بشار الأسد.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "حالة صحية جيدة تماما" ولم يصب بمرض كوفيد-19، رغم قراره الدخول في عزل ذاتي بعد إصابة عدد من أفراد حاشيته بالمرض.

كان بوتين قد التقى في وقت سابق مع الرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين كما اجتمع مع عدد من الرياضيين.

وهنأ بوتين نظيره السوري بشار الأسد بعيد ميلاده، وذلك خلال زيارة الأخير غير المعلنة لموسكو اليوم الثلاثاء.

وقال بوتين: "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان قبل أيام".

وشكره الأسد على ذلك باللغة الروسية قائلا: "سباسيبو".

كما تحدث الرئيس الروسي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سورية، مهنئا الرئيس السوري بالنتائج الجيدة، قائلا له: "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".

ونوّه بوتين إلى أن توطيد الدولة يعيقه التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا، قائلا: "في رأيي، إن المشكلة الرئيسية تكمن في تواجد القوات الأجنبية في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة، ودون إذن منكم، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يمنحكم الفرصة لبذل أقصى الجهود لتوطيد البلاد والمضي قدما في طريق إعادة الإعمار بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية".

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