اشتباه في تسبب حمى الضنك بوفاة العشرات في ولاية هندية

المصدر: نيودلهي - رويترز

اشتبهت السلطات الهندية في أن تفشيا لحمى الضنك أدى إلى وفاة العشرات في ولاية أوتار براديش شمال البلاد منذ بداية سبتمبر الجاري، مما دفعها لشن حملة للقضاء على مناطق تكاثر البعوض.

وقال دينيش كومار بريمي كبير المسؤولين الطبيين في فيروز اباد، المنطقة الأكثر تضررا في الولاية، لرويترز، إن 58 شخصا، الكثير منهم من الأطفال، لقوا حتفهم في منطقته وحدها، مما أثار مخاوف من أن تكون ولاية أوتار براديش في خضم أسوأ تفش لحمى الضنك منذ سنوات.

وأضاف بريمي: "نتخذ إجراءات وقائية، ويعمل 95 مخيما صحيا في أنحاء المنطقة من أجل احتواء انتشار هذه الحمى".

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن عددا كبيرا من الأطفال ربما فقدوا أرواحهم لأن آباءهم الفقراء اصطحبوهم أولا إلى ممارسين طبيين مزيفين، أو دجالين، قبل أن تتدهور حالتهم.

وقال فيج فرات سينغ كبير مسؤولي الصحة العامة في أوتار براديش، إنه في حين أن حمى الضنك التي ينقلها البعوض هي السبب المشتبه به لتفشي الحمى المميتة في أوتار براديش، فإنه جرى التأكد من أنها السبب في وفاة ثلاث حالات فقط، لكن العمل جار لتحديد ما إذا كانت مسؤولة عن المزيد من الوفيات.

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