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    السعودية تستأنف غداً حركة السفر مع الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا

    المصدر:
    • القاهرة - رويترز
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    ذكر التلفزيون السعودي، اليوم الثلاثاء، أن السعودية رفع الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا من قائمة الدول المحظور على مواطنيها السفر إلى المملكة.

    وقال إن السعودية سمحت كذلك لمواطنيها بمعاودة السفر للدول الثلاث اعتبارا من غد الأربعاء الثامن من سبتمبر.

    ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزارة الداخلية قولها إن القرار استند إلى تقييم المملكة لوضع كوفيد-19 الحالي.

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