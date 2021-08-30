"نورا" يواصل تقدمه على سواحل المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

يواصل الإعصار "نورا" تقدمه على امتداد السواحل المكسيكية المطلة على المحيط الهادئ بعدما ضرب ليلا ولاية خاليسكو المكسيكية مخلفا أضرارا جسيمة.

و ذكر مركز الأعاصير الأميركي أمس، أن عين الإعصار وهو من الفئة 1 على مقياس سافير-سمبسون المؤلف من 5 فئات كانت عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش على بعد عشرة كيلومترات شمال ماساتلان في ولاية سينالوا وعلى بعد 360 كيلومترا من ولاية باخا كاليفورنيا .. وأوضح أن "نورا" بات على مسافة قريبة جدا من ساحل وسط المكسيك الغربي".

وأضاف إن الإعصار يترافق مع "أمطار غزيرة وفيضانات" و يتقدم بسرعة 17 كيلومترا في الساعة مع رياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة باتجاه الشمال والشمال الغربي.

كان الإعصار قد ضرب اليابسة منتصف الليل بتوقيت غرينتش في توماتلان في ولاية خاليسكو قبل أن يواصل تقدمه باتجاه ناياريت.

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