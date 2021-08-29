طالبان تسمح للنساء الأفغانيات بارتياد الجامعة بشرط

المصدر: كابول - أ ف ب

قال وزير التعليم العالي بالإنابة في حركة طالبان عبدالباقي حقاني الأحد إنه سيُسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات لكن من دون الاختلاط مع الطلاب الذكور.

وأكدت حركة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس أنها ستحكم بطريقة مختلفة عن فترة حكمها بين 1996 و2001 عندما منعت الفتيات والنساء من الدراسة والعمل.

وقال عبدالباقي حقاني خلال اجتماع لمجلس أعيان (لويا جيرغا) الأحد «سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا في ضوء حكم الشريعة بأمان ومن دون اختلاط بين النساء والرجال».

وأكد أن حركة طالبان تريد «اعتماد منهج إسلامي منطقي يتماشى مع قيمنا الإسلامية والوطنية والتاريخية ويكون قادرا أيضا على المنافسة مع دول أخرى».

وسيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضا وهو أمر منتشر أساسا في أفغانستان.

ولم تحضر أي امرأة اجتماع كابول الأحد الذي ضم مسؤولين كبارا في حركة طالبان.

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