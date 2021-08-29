انفجار جديد يهز كابول نتيجة هجوم صاروخي

المصدر: كابول - أ ف ب

سُمع دوي انفجار تبين أنه ناجم عن سقوط صاروخ الأحد في كابول، ما أثار الخشية في البداية من أن يكون ذلك هجوماً جديداً، بعد ثلاثة أيام من هجوم دام على مطار العاصمة الأفغانية حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.

ونجم الانفجار الذي هز كابول وسمع دويّه صحافيون في وكالة فرانس برس، عن إطلاق صاروخ «سقط على منزل، بحسب المعلومات الأولية»، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة السابقة التي أطاحت بها حركة طالبان قبل أسبوعين.

ووقع هجوم انتحاري مساء الخميس، تبنّاه تنظيم "داعش" -ولاية خراسان، أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، معظمهم أفغان كانوا يحتشدون أمام المطار على أمل الفرار من نظام طالبان، وكذلك 13 جندياً أميركياً.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر السبت من أن هجوما جديدا وشيكا «محتمل جدا» في هذه المنطقة، قبل بضعة أيام من الانسحاب الكامل للقوات الأميركية وكذلك القوات الغربية في 31 أغسطس.

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