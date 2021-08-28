إصابات كورونا في الهند تقفز لأعلى مستوى منذ شهرين

المصدر: نيودلهي - رويترز

سجلت الهند اليوم السبت 46759 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد للإصابات اليومية في قرابة شهرين، وذلك مع ارتفاع عدد الحالات في ولاية كيرالا بجنوب البلاد بعد مهرجان كبير.

وارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى قرابة 32.7 مليون إصابة كما زادت الوفيات 509 حالات ليرتفع الإجمالي إلى 437370، حسبما أشارت البيانات الحكومية.

وسُجل 70 بالمئة من الحالات الجديدة في كيرالا التي استضافت الأسبوع الماضي مهرجانا محليا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news