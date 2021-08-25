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    المغرب يأسف لقرار الجزائر قطع العلاقات بين البلدين

    المصدر:
    • الرباط - رويترز
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    أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها.

    وقال بيان لوزارة الخارجية إن "المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب".

    وأضاف البيان أن المغرب "يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة".

    ورفض البيان "بشكل قاطع المبررات التي انبنى عليها قرار الجزائر"، وقالت الوزارة إن المملكة المغربية ستظل "شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".

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