«فطائر الطين» لمواجهة الجوع

المصدر: بور أو برنس ■ أ.ف.ب

«معدة تهضم الحجارة».. مثل شعبي يلجأ إليه البعض عند الكشف عن قضايا فساد في المواد الغذائية، لكن هذا المثل يكاد ينطبق حرفياً على سكان جزيرة هاييتي، الذين دفعهم الفقر لإعداد فطائر مصنوعة من الطين. ورغم أن هذه الفطائر خالية تماماً من أي مواد غذائية، فإنها على الأقل وسيلة يضطر إليها كثير من الفقراء في هاييتي لمقاومة الجوع، لأنها في النهاية مادة «تملأ المعدة»، كما يقول السكان هناك.

وتقوم بعض النساء في هاييتي بإعداد هذه الفطائر عن طريق خلط الطين الأصفر بالماء والملح وقليل من الزبدة أحياناً، وعجنه بشكل دائري وتركه يجف في الشمس. وتجمع النساء في أفقر أحياء هذه الدولة، التي تعد من أفقر دول العالم، التراب وتخلطه بالماء للحصول على عجينة الفطائر. وباتت هذه الفطائر صناعة كبيرة في تلك الدولة.

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