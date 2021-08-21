أب يُشعل النار في زوجته وبناته ببني سويف.. والتحريات تكشف السبب

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

لقيت فتاة مصرية مصرعها، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بحروق بالجسم بعدما أقدم والدها على إشعال النيران في والدتها وشقيقتها، وسكب مواد مشتعلة «بنزين» عليهن داخل منزلهم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف،حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحسب «المصري اليوم»، قامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق لبنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، إذ تبين أن المصابين هم الأب 51 سنة، مصابًا بحروق باليد وزوجته 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والذراعين والساقين بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، وبنت، 16 سنة، مصابة بحروق بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، وأخرى 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 70٪، من مساحة الجسم ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الأب قام بسكب مواد مشتعلة «بنزين» على زوجته وبناته لخلافات زوجية ورغبة الأب في بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، تم احتجاز الأم وبناتها داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصي لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة بالجسم.

وتمكنت مباحث بندر بني سويف من ضبط الأب، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لسماع أقواله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news