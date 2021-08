لحظة سقوط أشخاص من طائرة في السماء.. فيديو

المصدر: متابعات - شريف مهدي

واصلت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات مروعة لسقوط أشخاص من طائرة أمريكية أقلعت من مطار كابول، لإجلاء الفارين بعدما سيطرت حركة طالبان على أفغانستان.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

وكانت فيديوهات سابقة رصدت أشخاص يتساقطون من الطائرة العسكرية الأميركية طراز C-17 ، ورصدت فيديوهات أخرى مشاهد كارثية لمئات الأشخاص يهرولون أمام وأسفل الطائرة قبل إقلاعها، وتشبث بعضهم بأي جزء تصله أياديهم، حتى أن البعض أمسك بأماكن قريبة من جناح الطائرة، غير مكترثين بخطورة ذلك على حياتهم.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

ولاحقاً، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابول بعدما هاجم المدرج حشد من الأفغان اليائسين الذين يحاولون مغادرة بلادهم بعد سيطرة طالبان عليها.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

وقرر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إرسال كتيبة أخرى إلى كابول، ليصبح إجمالي عدد القوات التي تتولى تأمين عمليات الإجلاء إلى نحو ستة آلاف جندي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية التي تتولى حماية مطار كابول قتلت اثنين من المسلحين في واقعتين منفصلتين، موضحاً أن التقارير تشير إلى أن مهاجمين مسلحين أطلقوا النار على الحشود المتجمعة بالمطار.

وقال شهود عيان إن خمسة أشخاص قُتلوا وسط الفوضى في مطار كابول، وقال المسؤول أمريكي إن القوات أطلقت النار في الهواء لردع أناس حاولوا ركوب طائرة عسكرية عنوة فيما كانت الطائرة في طريقها لنقل دبلوماسيين وموظفين أمريكيين إلى خارج كابول.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي، اليوم الاثنين، إلى توحيد صفوفه بهدف "القضاء على التهديد الإرهابي" في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول، وقال غوتيريش خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن: "على المجتمع الدولي توحيد صفوفه لضمان عدم استخدام أفغانستان مجددا منصة أو ملاذا لتنظيمات إرهابية".

