مقاطع فيديو تثير ضجة في أفغانستان.. طالبان تقود رجلين مربوطين بحبال عبر الشوارع

المصدر: كابول - د ب أ

أثارت مقاطع فيديو وصور لاثنين من المجرمين المشتبه بهم ضجة في أفغانستان، حيث قيل إن مقاتلي حركة طالبان اقتادوهما مربوطين بحبال عبر شوارع إحدى المدن.

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي كيف وضع الرجلان بعد طلاء وجهيهما باللون الأسود، على قاعدة ثم اقتيدا بحبل عبر شوارع إحدى المدن.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أنه لم يصدر تأكيد لصحة هذه التسجيلات من جهة مستقلة حتى الآن.

وفي مقطع فيديو يصور مشهدا في مبنى سكني علق رجل بالقول إن طالبان اعتقلت لصا وأنهم يتجهون الآن نحو الميدان لمعاقبته.

وأكد سكان مدينة هيرات الواقعة غربي البلاد أن التسجيلات تمت في المدينة.

ونشر صحفي أفغاني معروف صور الحادث وعلق بأنه وقع بعد صلاة الجمعة أمس.

كانت تقارير متفرقة أفادت مؤخرا بأن طالبان ستفرض مرة أخرى عقوبات غير إنسانية وقاسية في المناطق التي استولت عليها، كما كانت تفعل خلال حكمهم بين 1996 و 2001.

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